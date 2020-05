居家抗疫學校關閉 家長擔心孩子教育被耽誤

【KTSF 蔡璐陽報導】

由於居家抗疫令,大部分學校都關閉,一些家長也越來越擔心這會耽誤孩子的教育。

Kristen DiCarlo是一位3個孩子的母親,現在她的孩子們都因為學校關閉而在家上網課。

DiCarlo說:「我很擔心他們的學習進度,不知道明年回校後他們能不能達到應有的程度,他們的學業受重創。」

有這樣擔心的家長不止這一位母親,還有教育專家警示,疫情可能會令孩子們的學習下滑。

西北評估組織研究專家Megan Kuhfeld說:「這是雙重打擊,學生會失去學校學習時的思維模式,還失去了幾個月的受課時間,特別是年齡小的孩子,他們正處於學習效率非常高的階段。」

Kuhfeld利用大約500萬名3年級到8年級學生的現有數據,來研究學校在夏季延長校園關閉時間,將會對學生造成何種程度的學習損失,特別是現在很多學生難以適應遠距離教學的模式。

Kuhfeld預測到了秋天,學生們只能保持70%的閱讀進展,以及50%的數學知識,另一個後果是,由於疫情造成的遠距離學習模式,會擴大了家境富裕的學生和家境貧困的學生之間的成績區別。

Kuhfeld說:「有很多的科技限制,許多家庭無法負擔網絡,或提供安靜的學習環境。」

也有老師表示,她已經注意到學生開始退步的跡象。

特殊教育老師Jill Marangoni說:「原來在學校時,5年級裡擅長寫作的學生,從來不會把沒有檢查過的作文交上來,但是現在他們的作文中,經常出現不分大小寫,忘記標點符號,還有語句不通順的問題,作業質量不如在學校時高。」

不僅是老師家長,一些學生面對學業退步也深感壓力。

Marangoni說:「有一個二年級生對我說,是否可允許他升入三年級,當一個7歲孩子有這樣想法時,令人很傷心。」

有學生家長則表示,希望當孩子們重返校園時,老師們能有足夠的準備來應對沒有達到程度的學生。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。