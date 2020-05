【KTSF】

大型連鎖店Costco週一開始要求所有顧客戴口罩遮掩口和鼻,另外,週一開始,大部分Costco恢復正常營業時間。

以位於東灣Richmond市的Costco為例,星期一至五營業時間是早上10點至晚上8點半,星期六早上9點半至傍晚6點,星期日早上10點至傍晚6點,油站時間也恢復正常。

另外,星期一至五早上9點至10點,Costco專門開放給60歲或以上,或有殘障問題的會員。

週一開始,Costco規定所有顧客在店內全時間戴口罩,或用衣物布料遮掩口和鼻,兩歲或以下的幼童,以及有醫療狀況而不適合戴口罩的人士可豁免。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。