紐森稱加州逐步復市不代表可回復「正常」

【KTSF 郭柟報導】

加州即將可以放寬居家令,但州長紐森提醒民眾,逐步復市,不代表加州可以完全恢復疫情之前的「正常」狀態。

紐森說:「我要重申,我們不是恢復『正常』,採取適應和改動措施將會是新常態,直至公眾有免疫力、有疫苗,我們會達到的。」

紐森週二批評北加州Sacramento以北的Yuba和Sutter等縣府,比州府搶先放寬更多商店,例如理髮店、健身室、商場,他表示那些是屬於第三階段的高風險商店。

紐森說:「他們犯下大錯,將公眾陷入危險,阻礙進度,我建議他們做正確的事。」

加州新增1,275宗確診個案,累計5.6萬幾宗,再多63人死於新型肺炎,累計死亡人數2,317人,加州現時有410萬人申領失業,州府至今發放了101億元失業援助金,口罩方面,州府派發了1,420萬個口罩,而且有1,930萬個庫存口罩。

州長紐森週二重開多3個橙縣的海灘,Huntington Beach、Dana Point和Seal Beach,指他跟當地政府達成共識,採取相關防疫指引。

紐森表示,由於加州有做足的追蹤確診者接觸者的工作,預期最快可以在星期五進入解封第二階段,即是恢復部份零售店,例如書店、服裝店、花店、體育用品店等,只要他們符合州府的要求,規定員工戴口罩,以及保持社交距離等,不過未可以開放商場。

這個新令跟灣區6個縣週一剛通過的放寬方案就有不同,該6個縣規定,繼續禁止零售店營業,直至5月尾,不過就恢復託兒服務、建築、高爾夫球場和房地產等服務。

紐森表示,歡迎縣府採取更嚴緊的措施。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。