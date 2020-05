灣區新型肺炎入院人數下滑 南灣增兩個檢測中心（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區確診個案突破8,700宗,有311人死亡,住院人數下降至一個月以來的最少,南灣Santa Clara縣本星期三將會再增設多兩個檢測中心。

截至週日為止,灣區感染新冠病毒的住院人數是332人,是自4月1日以來的最低,比一星期前的人數下降11.2%,不過在深切治療部留醫的人數,連續兩日增加兩人,有136人。

南灣Santa Clara縣宣布,星期三起將會在兩間高中增設兩個檢測中心,分別是位於聖荷西以東的James Lick高中,以及位於Gilroy的Christopher高中,另一個位於聖荷西的檢測中心,週一已經在PAL Stadium運作。

Santa Clara縣行政官甘大為(David Campos)說:「這些檢測將會提供給這個社區的任何居民,如果他們有病徵,或任何疑似新冠病毒的病徵。」

州長紐森早前宣布,在全州開設80個檢測中心,去服務一些被忽略的社區,聖荷西東部這裡是其中一個,居民大多是拉美裔。

拉美裔佔Santa Clara縣人口約27%,但在確診者中就有38%是拉美裔。

這些檢測是免費,但只限有病徵的人,並且要提前預約,預計每日可檢測132人,有需要的人可致電1-888-634-1123,或者上網登記。

Santa Clara縣參事Cindy Chavez/Santa Clara縣參事說:「我們的目標是確保大家有機會接受檢測,大家都必須能接受檢測。」

