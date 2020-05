【KTSF】

受一股高氣壓影響,灣區本週氣溫會漸趨炎熱,週五內陸地區日間最高氣溫將突破華氏90度。

國家氣象局預測,週三灣區沿岸地區最高氣溫徘徊在華氏70度左右,內陸、南灣和北灣80多度,週四會更熱。

而到了週五,東灣內陸地區包括Concord、Livermore,以及北灣Santa Rosa,日間氣溫將超過華氏90度,而舊金山和半月灣等沿岸城市也將升至華氏70多度,高於平常的天氣。

氣象局提醒大家要注意安全,不要留小孩和寵物獨自在汽車裡。

