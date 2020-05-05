灣區6縣放鬆居家抗疫令 第一天實施情況如何（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區6個縣加上柏克萊市週一起放鬆居家抗疫令，包括托兒、建築、高爾夫球、房地產以及園藝造景等商業，在嚴格遵守防疫措施前提下可以恢復營業，週一第一天實施的情況如何？

灣區沉寂已久的街道漸漸恢復生機，建築工地週一起復工，在多處工地可以看到工人們戴著口罩工作，停工幾個星期終於能賺錢，有工人表示很高興。

建築工人Ben說：「很高興可以回來，能工作很好，你知道關閉期間我們很無聊，現在有實施安全程序，我們能做的就是，但願大家都安全健康然後開工，把工作完成。」

園藝造景也是週一起開放營運的商業，各地的園丁紛紛出動，將長了數個星期的草皮鏟得乾淨，割草機的聲音此起彼落，打破了住宅區近期的平靜。

灣區多個高爾夫球場週一起恢復營業，包括舊金山Presidio球場、Harding球場、中半島的Crystal Spring球場、Walnut Creek的Boundary Oak球場等，都在週一迎來許久不見的高爾夫球愛好者，而且一開放預訂就湧現許多顧客預約。

餐廳老闆Kent迫不及待前來Presidio球場打球。

Kent說：「注意安全，一定要安全，我們很緊張，但是能呼吸新鮮空氣太好了，（記者：你上次打球是何時？）3月9日。」

他的餐廳在疫情期間仍以外賣繼續營業，餐廳並不在這一次放鬆居家令的範圍，照樣只能做外賣，不過他仍希望在安全的前提下趕快全面復市。

Kent說：「重開經濟真的很重要，但同時也有掙扎，在危險和安全之間交換，想到大家都在遭罪，是我目前最大的擔憂之一，因為看到這麼多事跡，關於人們活在困境邊緣，沒有庇護所，失去工作，我想在安全下重開很重要。」

週一起放寬的居家令影響到在Alameda縣、Contra Costa縣、Marin縣、舊金山縣、聖馬刁縣與聖塔克拉拉縣和柏克萊市居住和工作的民眾，其中托兒服務計畫對從事必要服務的家長開放，最多只能讓12個孩子在同一個空間，並遵守嚴格的防疫指引。

建築業也允許在員工遵守防疫措施前提下全面開放，高爾夫球場也允許重開，球場要執行防疫規定，包括保持社交距離，使用自己的球桿設備，一台高爾夫球車只能一人搭乘，加州更嚴格規定不能搭球車，只能走路，也有球場強制要求顧客戴口罩。

園藝造景也重開，戶外的園藝用品零售店週一起恢復營業。

另外，以戶外為主的商業也允許重開，但要保持社交距離，包括洗車、植物培育和藝術攤位等，但是餐館仍然維持只允許外賣和外送。

房地產方面，商業和住家類型的物業交易全面恢復，但關於親自看房和見面的限制仍然維持不變。

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