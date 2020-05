灣區6縣放鬆居家抗疫令 第一天實施情況如何（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區6個縣加上柏克萊市週一起放鬆居家抗疫令,包括托兒、建築、高爾夫球、房地產以及園藝造景等商業,在嚴格遵守防疫措施前提下可以恢復營業,週一第一天實施的情況如何?

灣區沉寂已久的街道漸漸恢復生機,建築工地週一起復工,在多處工地可以看到工人們戴著口罩工作,停工幾個星期終於能賺錢,有工人表示很高興。

建築工人Ben說:「很高興可以回來,能工作很好,你知道關閉期間我們很無聊,現在有實施安全程序,我們能做的就是,但願大家都安全健康然後開工,把工作完成。」

園藝造景也是週一起開放營運的商業,各地的園丁紛紛出動,將長了數個星期的草皮鏟得乾淨,割草機的聲音此起彼落,打破了住宅區近期的平靜。

灣區多個高爾夫球場週一起恢復營業,包括舊金山Presidio球場、Harding球場、中半島的Crystal Spring球場、Walnut Creek的Boundary Oak球場等,都在週一迎來許久不見的高爾夫球愛好者,而且一開放預訂就湧現許多顧客預約。

餐廳老闆Kent迫不及待前來Presidio球場打球。

Kent說:「注意安全,一定要安全,我們很緊張,但是能呼吸新鮮空氣太好了,(記者:你上次打球是何時?)3月9日。」

他的餐廳在疫情期間仍以外賣繼續營業,餐廳並不在這一次放鬆居家令的範圍,照樣只能做外賣,不過他仍希望在安全的前提下趕快全面復市。

Kent說:「重開經濟真的很重要,但同時也有掙扎,在危險和安全之間交換,想到大家都在遭罪,是我目前最大的擔憂之一,因為看到這麼多事跡,關於人們活在困境邊緣,沒有庇護所,失去工作,我想在安全下重開很重要。」

週一起放寬的居家令影響到在Alameda縣、Contra Costa縣、Marin縣、舊金山縣、聖馬刁縣與聖塔克拉拉縣和柏克萊市居住和工作的民眾,其中托兒服務計畫對從事必要服務的家長開放,最多只能讓12個孩子在同一個空間,並遵守嚴格的防疫指引。

建築業也允許在員工遵守防疫措施前提下全面開放,高爾夫球場也允許重開,球場要執行防疫規定,包括保持社交距離,使用自己的球桿設備,一台高爾夫球車只能一人搭乘,加州更嚴格規定不能搭球車,只能走路,也有球場強制要求顧客戴口罩。

園藝造景也重開,戶外的園藝用品零售店週一起恢復營業。

另外,以戶外為主的商業也允許重開,但要保持社交距離,包括洗車、植物培育和藝術攤位等,但是餐館仍然維持只允許外賣和外送。

房地產方面,商業和住家類型的物業交易全面恢復,但關於親自看房和見面的限制仍然維持不變。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。