【KTSF】

連鎖超市Whole Foods本周起規定顧客在店內一定要戴口罩,如果顧客沒有口罩,該超市將會免費提供口罩給入店的顧客。

Whole Foods表示,會提供免費的一次性口罩,給進到店內消費的民眾,以符合該超市本周實施的強制戴口罩規定。

沒有口罩或衣物掩住口鼻的顧客,可以在超市的入口處索取口罩,此舉是為了保護店內員工的健康和安全,也可以保護社區。

自從疫情爆發以來,該超市已經實施人流管制,同時也會每天為員工測量體溫。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。