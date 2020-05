【有線新聞】

有新型肺炎患者康復後出現復陽情況,世衛專家指這是肺部康復的過程。

世衛流行病學家克爾克霍夫談到,部分患者康復一兩星期後,再次檢測到陽性反應。她解釋當肺部開始治癒,肺部一些死的細胞會顯現出來,觸發陽性檢測結果,強調這不代表患者再次受感染,而是康復的過程。

至於康復後是否不再受到第二次感染,世衛指仍然未掌握到康復者的抗體有多少免疫力。

