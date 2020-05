【KTSF 馮政浩報導】

新冠肺炎疫情爆發以來,美國有約3,000萬人失業,但大型超市Walmart就表示,會維持承諾聘請20萬僱員。

Walmart的新聞稿宣布,自從3月19日起已經聘請數以千計的員工在店鋪、分銷站、以及配送中心工作,公司也向時薪員工發放1.8億元的獎金,每名全職員工可以收到300元,而兼職僱員有150元。

Walmart又說,計劃為員工進行健康檢查、每日量體溫以及提供防護裝備。

