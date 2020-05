特朗普調高美國新型肺炎死亡數字至10萬

【KTSF】

特朗普總統表示,美國的新型肺炎死亡人數有可能升至10萬人,雖然他調高死亡數字預測,但他仍堅稱各州可逐步重開經濟的同時,保障公眾的健康。

特朗普週日晚在首府華盛頓的林肯紀念碑前,舉行一場網上社區會議,他表示,明白到有些人恐懼染上新型肺炎,與此同時,也有人懼怕失業和失去生計。

特朗普週日把美國新型肺炎的死亡預測數字提高至多達10萬,較他數週前預測的6萬多了數萬人,根據John Hopkins大學的數據,美國已有超過67,000人死於新型肺炎。

特朗普說:「我們有可能看到75,000人、8萬人至10萬人死亡,這是可怕的事情,我們根本不應該有人因此死亡,(疫情)應該在中國就阻截。」

但他同時強調全國經濟需要重開的逼切性,他對美國經濟能快速反彈表示樂觀。

不少公共衛生專家表示,除非疫苗能研發成功,否則美國的經濟活動很難安全地全面重開,特朗普週日揚言,他相信今年內疫苗會研發成功。

