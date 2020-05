特朗普有信心新型肺炎疫苗今年內面世

【有線新聞】

美國逾115萬人確診新型肺炎,6萬7千多人死亡,特朗普總統有信心疫苗今年內面世,又批評部分州分解除抗疫封鎖的速度未夠快。

在華盛頓林肯紀念堂,《霍士新聞》安排的公眾視像提問環節,特朗普估計全國最終有多達10萬人死於新型肺炎,比他之前估計的6至7萬多,但有信心疫苗今年內面世。

特朗普說:「看,疫苗正以前所未有的速度研發,我們比起歷來任何疫苗要遙遙領先。我相信我們將有疫苗面世。我告訴你,到今年年底,我們將有疫苗面世。」

被問到加速研發和臨床試驗的潛在風險,特朗普表示自願者都明白,他們是希望有所付出,又指不介意其他國家更早研發出疫苗。

國家過敏及傳染病研究所所長福奇日前則指,疫苗最早可在明年一月廣泛使用,但衛生部門一直估計,至少需要多一年至一年半。

美國多個州份,近期陸續開始放寬封鎖措施,但特朗普認為部分州的速度未夠快,特別點名批評弗吉尼亞州計劃封鎖至6月中。

他強調必須讓國家回復正常,正與州政府合作,盡快安排在安全情況下復工。

他認為公眾只要保持足夠社交距離,可以再到公園和海灘,又指應重開教會,並讓醫院回復進行預約手術,但學生要到秋季才可重返校園。

疫情最嚴重的紐約州,州長科莫暫未有計劃解除限制措施,呼籲公眾尊重他人在公共場所戴口罩。當地將會聯同另外6個州,動用約50億美元,共同採購醫療物資。

