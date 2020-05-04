特朗普有信心新型肺炎疫苗今年內面世

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美國逾115萬人確診新型肺炎，6萬7千多人死亡，特朗普總統有信心疫苗今年內面世，又批評部分州分解除抗疫封鎖的速度未夠快。

在華盛頓林肯紀念堂，《霍士新聞》安排的公眾視像提問環節，特朗普估計全國最終有多達10萬人死於新型肺炎，比他之前估計的6至7萬多，但有信心疫苗今年內面世。

特朗普說：「看，疫苗正以前所未有的速度研發，我們比起歷來任何疫苗要遙遙領先。我相信我們將有疫苗面世。我告訴你，到今年年底，我們將有疫苗面世。」

被問到加速研發和臨床試驗的潛在風險，特朗普表示自願者都明白，他們是希望有所付出，又指不介意其他國家更早研發出疫苗。

國家過敏及傳染病研究所所長福奇日前則指，疫苗最早可在明年一月廣泛使用，但衛生部門一直估計，至少需要多一年至一年半。

美國多個州份，近期陸續開始放寬封鎖措施，但特朗普認為部分州的速度未夠快，特別點名批評弗吉尼亞州計劃封鎖至6月中。

他強調必須讓國家回復正常，正與州政府合作，盡快安排在安全情況下復工。

他認為公眾只要保持足夠社交距離，可以再到公園和海灘，又指應重開教會，並讓醫院回復進行預約手術，但學生要到秋季才可重返校園。

疫情最嚴重的紐約州，州長科莫暫未有計劃解除限制措施，呼籲公眾尊重他人在公共場所戴口罩。當地將會聯同另外6個州，動用約50億美元，共同採購醫療物資。

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