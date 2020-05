南韓指邊境哨站遭北韓射擊 估計非蓄意挑釁

【有線新聞】

北韓領袖金正恩相隔20日再公開露面後,兩韓隨即在非軍事區駁火。南韓指一個哨站遭到北韓槍擊,南韓兩度開火示警,初步相信不是蓄意挑釁,北韓未有回應。

遭北韓槍擊的哨站,位於中部邊境的鐵原郡。南韓聯合參謀本部表示,當地上午7時多,士兵聽到連串槍聲,發現哨站外牆有4個彈痕。

南韓士兵隨即向北韓方向開火示警,先後開了兩輪、共20發子彈,又廣播警告北韓停火,過程中沒有南韓士兵受傷。

軍方稱事發時有濃霧,能見度不足1公里,北韓士兵通常在該段時間交更及檢查裝備,沒偵測到對方有異動,相信不是蓄意開火挑釁。

但南韓表示,開槍事件違反雙方前年簽署的《九一九軍事協議》,敦促平壤政府停止敵對行為。又通過軍事聯絡渠道,要求對方解釋。

今次是南北韓相隔大約兩年半,再次在非軍事區駁火,而在前一日,北韓官方播出領袖金正恩,公開露面的片段,粉碎病危的傳言。

有南韓分析相信,北韓開火是要顯示金正恩仍然掌握軍權,或是想提高軍方士氣。

