灣區確診個案突破8,500宗 舊金山酒店業陷寒冬

【KTSF 陳嘉琪報導】

灣區的確診個案突破8,500宗，死亡人數超過300人，住院人數下降至一個月以來的最低，舊金山的酒店及旅遊業在疫情下受重創，今年的酒店入住率或會是有紀錄以來最差，舊金山已經有70間酒店暫停營業。

截至星期六的數據，灣區的住院人數是334人，比星期五的341人輕微下降，亦是近一個月以來的最低，但在深切治療部留醫的患者有134人，比星期五多兩人。

東灣Alameda縣週日新增44宗確診個案，累計1,749宗，死亡人數維持在63人。

Contra Costa縣新增11宗感染，累計945宗，有28人死亡，暫時仍有21人留醫。

南灣Santa Clara縣新增32宗確診，累計2,231宗，再多一人死亡，死亡人數增加至115人，仍有140人留醫。

舊金山週日新增59宗確診，累計1,602宗，死亡人數是29人。

旅遊業是舊金山的主要收入來源之一，有數據顯示，市內215間酒店當中，有70間暫停營業，包括經營多年、位於市中心的Handlery聯合廣場酒店。

Handlery酒店在1928年開業，捱過地震及經濟衰退等難關，但是敵不過今次疫情。

老闆表示，從未見過那麼困難的情況，因此決定暫停營業，90多名員工亦被逼停薪留職。

Handlery是家族經營酒店，今年4月初，377間房只有5間有人住，當時酒店已經蝕了30萬元。

老闆表示，當居家抗疫令完結後，酒店運作與以前將會很不同，盡量避免人與人之間的接觸，而清潔工作一定要做得很全面。

加上酒店超過一半客人是國際旅客，但各種會議復辦遙遙無期，航班的限制越來越多，經濟又不好，老闆估計整個行業不能迅速恢復。

美國酒店及住宿協會表示，全美每十間酒店房，8間都是空置的，預計今年酒店入住率是有紀錄以來最差。

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