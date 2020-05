灣區確診個案突破8,500宗 舊金山酒店業陷寒冬

【KTSF 陳嘉琪報導】

灣區的確診個案突破8,500宗,死亡人數超過300人,住院人數下降至一個月以來的最低,舊金山的酒店及旅遊業在疫情下受重創,今年的酒店入住率或會是有紀錄以來最差,舊金山已經有70間酒店暫停營業。

截至星期六的數據,灣區的住院人數是334人,比星期五的341人輕微下降,亦是近一個月以來的最低,但在深切治療部留醫的患者有134人,比星期五多兩人。

東灣Alameda縣週日新增44宗確診個案,累計1,749宗,死亡人數維持在63人。

Contra Costa縣新增11宗感染,累計945宗,有28人死亡,暫時仍有21人留醫。

南灣Santa Clara縣新增32宗確診,累計2,231宗,再多一人死亡,死亡人數增加至115人,仍有140人留醫。

舊金山週日新增59宗確診,累計1,602宗,死亡人數是29人。

旅遊業是舊金山的主要收入來源之一,有數據顯示,市內215間酒店當中,有70間暫停營業,包括經營多年、位於市中心的Handlery聯合廣場酒店。

Handlery酒店在1928年開業,捱過地震及經濟衰退等難關,但是敵不過今次疫情。

老闆表示,從未見過那麼困難的情況,因此決定暫停營業,90多名員工亦被逼停薪留職。

Handlery是家族經營酒店,今年4月初,377間房只有5間有人住,當時酒店已經蝕了30萬元。

老闆表示,當居家抗疫令完結後,酒店運作與以前將會很不同,盡量避免人與人之間的接觸,而清潔工作一定要做得很全面。

加上酒店超過一半客人是國際旅客,但各種會議復辦遙遙無期,航班的限制越來越多,經濟又不好,老闆估計整個行業不能迅速恢復。

美國酒店及住宿協會表示,全美每十間酒店房,8間都是空置的,預計今年酒店入住率是有紀錄以來最差。

