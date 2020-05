商店保安員要求女顧客戴口罩竟招殺身之禍

【KTSF】

密歇根州一名在Family Dollar店工作的保安員,因為要求一名女顧客要戴上口罩才可入內購物,竟招來殺身之禍。

事發於上週五位於Flint市的Family Dollar店,保安員Calvin Munerlyn要求女顧客Sharmel Teague載上口罩,否則要離開店舖,Teague與Munerlyn起爭執後離開。

20分鐘後,有兩名男子步入店中,向Munerlyn開槍,後者頭部中槍,送院後不治。

Sharmel Teague目前已被捕,警方正在追緝其44歲丈夫Larry Teague和23歲兒子Ramonyea Bishop。

有證人表示,Larry Teague曾向Munerlyn喝罵,指他不尊重他太太,之後Bishop向Munerlyn的頭部開槍。

根據密歇根州州長Gretchen Whitmer發出的行政命令,州內所有零售僱員和顧客都要戴上口罩。

