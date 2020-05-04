商店保安員要求女顧客戴口罩竟招殺身之禍

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密歇根州一名在Family Dollar店工作的保安員，因為要求一名女顧客要戴上口罩才可入內購物，竟招來殺身之禍。

事發於上週五位於Flint市的Family Dollar店，保安員Calvin Munerlyn要求女顧客Sharmel Teague載上口罩，否則要離開店舖，Teague與Munerlyn起爭執後離開。

20分鐘後，有兩名男子步入店中，向Munerlyn開槍，後者頭部中槍，送院後不治。

Sharmel Teague目前已被捕，警方正在追緝其44歲丈夫Larry Teague和23歲兒子Ramonyea Bishop。

有證人表示，Larry Teague曾向Munerlyn喝罵，指他不尊重他太太，之後Bishop向Munerlyn的頭部開槍。

根據密歇根州州長Gretchen Whitmer發出的行政命令，州內所有零售僱員和顧客都要戴上口罩。

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