【KTSF】

中半島San Bruno警方週六凌晨拘捕3名疑犯,他們涉嫌偷取一輛汽車的催化轉換器(catalytic converter)。

兩名疑犯來自舊金山,分別是21歲和23歲,另一人現年19歲,來自南舊金山,有巡邏警員看到3人在Crystal Springs路夾Crestmoor Drive向一輛汽車動手腳,3人立即被警方拘捕,涉嫌觸犯企圖嚴重盜竊及串謀犯案罪。

警方表示,San Bruno市和San Mateo縣最近數週發生很多催化轉換器盜竊案件,催化轉換器用3種金屬製造,在回收市場變賣可以獲得可觀利潤。

