美國肉類供應或短缺 Costco限制會員購買量

【KTSF】

全美不少肉類包裝及加工公司相繼有大批員工感染新冠病毒,令不少工廠關閉,肉類停產,或者出現肉類短缺的情況,Costco週日宣布將會限制每名會員,每次最多只可以購買3款肉類。

多間肉類工廠員工染疫,或者令各大小超市的肉類供應出現短缺,有支持可持續發展項目的專家表示,民眾可以趁這個時候,減少一下進食肉類的分量,就算每星期吃少一天肉,或者能對舒緩肉類供應的緊張有幫助。

專家亦指,民眾可以尋找肉類的替代品,這樣同時亦對健康有幫助。

此外,Costco週日宣布限制每名會員購買肉類的數量,包括牛肉、豬肉及家禽產品,每名會員最多只可以買3樣。

Costco表示,為了公眾健康著想,早前已經先後推出措施,包括要求顧客購物時遮蓋口鼻,以及在退貨上加上限制等,其他詳細資訊,可上到Costco的網站查詢。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。