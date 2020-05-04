美國肉類供應或短缺 Costco限制會員購買量

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全美不少肉類包裝及加工公司相繼有大批員工感染新冠病毒，令不少工廠關閉，肉類停產，或者出現肉類短缺的情況，Costco週日宣布將會限制每名會員，每次最多只可以購買3款肉類。

多間肉類工廠員工染疫，或者令各大小超市的肉類供應出現短缺，有支持可持續發展項目的專家表示，民眾可以趁這個時候，減少一下進食肉類的分量，就算每星期吃少一天肉，或者能對舒緩肉類供應的緊張有幫助。

專家亦指，民眾可以尋找肉類的替代品，這樣同時亦對健康有幫助。

此外，Costco週日宣布限制每名會員購買肉類的數量，包括牛肉、豬肉及家禽產品，每名會員最多只可以買3樣。

Costco表示，為了公眾健康著想，早前已經先後推出措施，包括要求顧客購物時遮蓋口鼻，以及在退貨上加上限制等，其他詳細資訊，可上到Costco的網站查詢。

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