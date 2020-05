俄羅斯再多過萬人確診新型肺炎 意大利逐步解禁

【有線新聞】

西歐多個國家因應疫情放緩,相繼放寬隔離措施,俄羅斯再多過萬人確診新型肺炎,多間醫院爆發疫情要關閉。

俄羅斯連續2日過萬人確診,一半患者沒有病徵。

以地區分析,首都莫斯科繼續是重災區新增近5,800宗,第二大城市聖彼得堡增加逾310宗。

疫情惡化,多名醫生先後中招,大約20間醫院要關閉隔離。

當地傳媒報道,一名37歲確診新型肺炎的醫生由醫院二樓跳下,顱骨骨折危殆,是兩星期內第3宗醫生由醫院墮下事件。

報道指該醫生曾經投訴,確診後仍然被醫院高層強逼工作。

至於歐洲疫情最嚴重,最早實行全國封城的意大利,周一起逐步解禁。民眾相隔近2個月,再次可在所住區域內自由走動、探親友。

大約400萬建築和製造業工人復工,但當局不鼓勵使用公共交通。

西班牙最新死亡人數,降至6星期最低。當局重開部分商店,又強制公眾乘搭公共交通工具時,必須戴 口罩。政府在交通樞紐分發600萬個口罩。

鄰國葡萄牙亦放寬隔離措施,但當局表示,民眾有「公民義務」,盡可能留家工作到本月底。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。