俄羅斯再多過萬人確診新型肺炎 意大利逐步解禁

【有線新聞】

西歐多個國家因應疫情放緩，相繼放寬隔離措施，俄羅斯再多過萬人確診新型肺炎，多間醫院爆發疫情要關閉。

俄羅斯連續2日過萬人確診，一半患者沒有病徵。

以地區分析，首都莫斯科繼續是重災區新增近5,800宗，第二大城市聖彼得堡增加逾310宗。

疫情惡化，多名醫生先後中招，大約20間醫院要關閉隔離。

當地傳媒報道，一名37歲確診新型肺炎的醫生由醫院二樓跳下，顱骨骨折危殆，是兩星期內第3宗醫生由醫院墮下事件。

報道指該醫生曾經投訴，確診後仍然被醫院高層強逼工作。

至於歐洲疫情最嚴重，最早實行全國封城的意大利，周一起逐步解禁。民眾相隔近2個月，再次可在所住區域內自由走動、探親友。

大約400萬建築和製造業工人復工，但當局不鼓勵使用公共交通。

西班牙最新死亡人數，降至6星期最低。當局重開部分商店，又強制公眾乘搭公共交通工具時，必須戴 口罩。政府在交通樞紐分發600萬個口罩。

鄰國葡萄牙亦放寬隔離措施，但當局表示，民眾有「公民義務」，盡可能留家工作到本月底。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。