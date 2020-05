美國新型肺炎死亡人數破6.7萬 更多州準備放寛居家限制

【KTSF】

全美國的確診數字超過110萬宗,死亡人數亦突破67,000人,但未來一星期,越來越多州分準備放寬居家抗疫的限制,緩解經濟上的壓力,一些仍未重啟經濟的州分,本周末面對來自示威者的壓力。

全美超過一半周分正逐步放寬居家限制,一些仍未放寬的州分,好像是加州及密歇根州,就分別有示威者集會,要求州長重啟經濟。

不過密歇根州州長表示,她暫時不會改變決定,她知道民眾不喜歡居家命令,她自己也不喜歡,但大家需要聽專家的意見。

馬里蘭州州長指,的確有示威者上街要求重啟經濟,但週六因新冠病毒死亡的人比示威者還要多,專家亦同意太早重啟經濟,確診個案會激增,如果太多人染病及死亡,國家又要再重新居家抗疫。

不過經濟壓力亦是全美一大問題,過去六星期,全國超過3,000萬人申領失業援助。

特朗普政府週日宣布,第二輪PPP商業貸款計畫已經批出220萬個申請,涉及貸款達1,750億元,白宮經濟顧問透露,聯邦政府或者再推出新一輪的小商業援助撥款。

國會參議員週一會再開會,新一輪的疫情經濟援助將會是其中一個討論議題。

