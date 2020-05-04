美國新型肺炎死亡人數破6.7萬 更多州準備放寛居家限制

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全美國的確診數字超過110萬宗，死亡人數亦突破67,000人，但未來一星期，越來越多州分準備放寬居家抗疫的限制，緩解經濟上的壓力，一些仍未重啟經濟的州分，本周末面對來自示威者的壓力。

全美超過一半周分正逐步放寬居家限制，一些仍未放寬的州分，好像是加州及密歇根州，就分別有示威者集會，要求州長重啟經濟。

不過密歇根州州長表示，她暫時不會改變決定，她知道民眾不喜歡居家命令，她自己也不喜歡，但大家需要聽專家的意見。

馬里蘭州州長指，的確有示威者上街要求重啟經濟，但週六因新冠病毒死亡的人比示威者還要多，專家亦同意太早重啟經濟，確診個案會激增，如果太多人染病及死亡，國家又要再重新居家抗疫。

不過經濟壓力亦是全美一大問題，過去六星期，全國超過3,000萬人申領失業援助。

特朗普政府週日宣布，第二輪PPP商業貸款計畫已經批出220萬個申請，涉及貸款達1,750億元，白宮經濟顧問透露，聯邦政府或者再推出新一輪的小商業援助撥款。

國會參議員週一會再開會，新一輪的疫情經濟援助將會是其中一個討論議題。

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