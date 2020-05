【KTSF】

繼JetBlue航空之後,包括聯合航空(United Airlines)、美國航空(American Airlines),以及達美航空(Delta Airlines)等美國主要的航空公司,將強制要求旅客搭機要戴上口罩。

聯航和達美航空從5月4日開始,會要求乘客必須戴口罩,其中聯航表示,會提供免費口罩給乘客。

而美國航空、西南航空和阿拉斯加航空從5月11日起也規定乘客要戴口罩,先前JetBlue率先宣布有關規定,Frontier也跟進。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。