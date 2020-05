外界續揣測金正恩曾接受心臟手術

【有線新聞】

特朗普總統歡迎北韓領袖金正恩再次露面。外界對金正恩的健康狀況仍有揣測,有報道指他的前臂有一個沒見過的記號,懷疑他曾接受類似「通波仔」的手術;但南韓青瓦台表示,評估認為金正恩沒有做過手術。

北韓領袖金正恩相隔20天再次公開露面,連日來稱知道他的情況,但不肯透露的特朗普在Twitter轉載有關消息,說高興再見到金正恩,而且狀況很好。

在北韓傳媒發放的片段中,金正恩上周五出席肥料工廠竣工儀式時看來精神不錯,步姿亦無異樣,粉碎了他病危的傳聞,但外界對他的健康狀況仍有揣測。

一個專門報道北韓新聞的網媒稱留意到他的前臂有一個記號,報道引述醫生稱,疑似是心臟「通波仔」手術的針口記號,懷疑他動過心臟手術,報道指他前臂的記號,在4月11日勞動黨中央政治局會議的照片中是沒有此記號的。

亦有研究北韓學者分析認為,在室外舉辦的儀式上放置枱櫈,讓金正恩坐著,顯示他可能不能久站,間中需坐下。

金正恩沒露面期間,除出現手術後命危的傳言,亦有指他到其他地方避疫,北韓至今沒公開有否新型肺炎疫情,但片段可見群眾有戴口罩,與金正恩保持遠距離,顯示北韓有一定的防疫措施。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。