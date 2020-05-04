外界續揣測金正恩曾接受心臟手術

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特朗普總統歡迎北韓領袖金正恩再次露面。外界對金正恩的健康狀況仍有揣測，有報道指他的前臂有一個沒見過的記號，懷疑他曾接受類似「通波仔」的手術；但南韓青瓦台表示，評估認為金正恩沒有做過手術。

北韓領袖金正恩相隔20天再次公開露面，連日來稱知道他的情況，但不肯透露的特朗普在Twitter轉載有關消息，說高興再見到金正恩，而且狀況很好。

在北韓傳媒發放的片段中，金正恩上周五出席肥料工廠竣工儀式時看來精神不錯，步姿亦無異樣，粉碎了他病危的傳聞，但外界對他的健康狀況仍有揣測。

一個專門報道北韓新聞的網媒稱留意到他的前臂有一個記號，報道引述醫生稱，疑似是心臟「通波仔」手術的針口記號，懷疑他動過心臟手術，報道指他前臂的記號，在4月11日勞動黨中央政治局會議的照片中是沒有此記號的。

亦有研究北韓學者分析認為，在室外舉辦的儀式上放置枱櫈，讓金正恩坐著，顯示他可能不能久站，間中需坐下。

金正恩沒露面期間，除出現手術後命危的傳言，亦有指他到其他地方避疫，北韓至今沒公開有否新型肺炎疫情，但片段可見群眾有戴口罩，與金正恩保持遠距離，顯示北韓有一定的防疫措施。

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