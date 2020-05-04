美國國安部文件指中國蓄意隱瞞疫情以便囤積醫療物資

【有線新聞】

美國國土安全部文件顯示，中國在新型肺炎爆發初期，蓄意隱瞞疫情嚴重程度以便囤積醫療物資。特朗普總統形容中國犯下掩飾不了的「可怕錯誤」，導致疫情大流行。

新型肺炎席捲全球，特朗普認為歸根究柢是中國的錯：「中國犯下可怕錯誤，她們不想承認，我們要求實地調查被拒，世衛提出相同要求，耽擱多時才取得首肯。我認為中國犯了錯，試圖掩飾，就如嘗試撲滅火種般，救火失敗。」

他在《霍士新聞》安排的公眾視像提問環節， 沒說明中國犯了甚麼錯，只說中國毫無疑問誤導全世界、誤導世衛，最糟糕的是對外國封關，卻仍容許國民外流。

特朗普說：「這說明了甚麼？就是中國早知出了問題。大概為此百般尷尬。」

特朗普日前表示，檢視過證據，證明病毒來自武漢實驗室，國務卿蓬佩奧附和其說法，稱有大量證據佐證，但礙於中國拒絕國際獨立調查，不分享病毒樣本，目前不能斷定，是意外抑或蓄意外洩。

他又稱可以肯定，中共拖延通報疫情，隱瞞病毒傳染性、嚴重程度，爭取時間囤積醫療物資。

美聯社同日公開聲稱，是國土安全部情報文件，說法與蓬佩奧一致。報道稱部門分析認為，中國年初一度否認病毒人傳人，一邊淡化疫情，一邊由國外大舉搜購防護裝備，同時減少出口，訛稱沒實施限制、混淆貿易數據，掩飾真正意圖。

內地《環球時報》社評，指責美國國務卿蓬佩奧針對中國的批評是說謊，呼籲他如果有證據便拿出來，展示給美國人民與全世界。

社評質疑他最清楚自己是在說謊，根本拿不出證據，批評美國政府以罕見力度發動宣傳攻勢，試圖在年底大選前，改變輿論的注意力，令大部分選民討厭中國，讓特朗普連任。

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