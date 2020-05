美國國安部文件指中國蓄意隱瞞疫情以便囤積醫療物資

【有線新聞】

美國國土安全部文件顯示,中國在新型肺炎爆發初期,蓄意隱瞞疫情嚴重程度以便囤積醫療物資。特朗普總統形容中國犯下掩飾不了的「可怕錯誤」,導致疫情大流行。

新型肺炎席捲全球,特朗普認為歸根究柢是中國的錯:「中國犯下可怕錯誤,她們不想承認,我們要求實地調查被拒,世衛提出相同要求,耽擱多時才取得首肯。我認為中國犯了錯,試圖掩飾,就如嘗試撲滅火種般,救火失敗。」

他在《霍士新聞》安排的公眾視像提問環節, 沒說明中國犯了甚麼錯,只說中國毫無疑問誤導全世界、誤導世衛,最糟糕的是對外國封關,卻仍容許國民外流。

特朗普說:「這說明了甚麼?就是中國早知出了問題。大概為此百般尷尬。」

特朗普日前表示,檢視過證據,證明病毒來自武漢實驗室,國務卿蓬佩奧附和其說法,稱有大量證據佐證,但礙於中國拒絕國際獨立調查,不分享病毒樣本,目前不能斷定,是意外抑或蓄意外洩。

他又稱可以肯定,中共拖延通報疫情,隱瞞病毒傳染性、嚴重程度,爭取時間囤積醫療物資。

美聯社同日公開聲稱,是國土安全部情報文件,說法與蓬佩奧一致。報道稱部門分析認為,中國年初一度否認病毒人傳人,一邊淡化疫情,一邊由國外大舉搜購防護裝備,同時減少出口,訛稱沒實施限制、混淆貿易數據,掩飾真正意圖。

內地《環球時報》社評,指責美國國務卿蓬佩奧針對中國的批評是說謊,呼籲他如果有證據便拿出來,展示給美國人民與全世界。

社評質疑他最清楚自己是在說謊,根本拿不出證據,批評美國政府以罕見力度發動宣傳攻勢,試圖在年底大選前,改變輿論的注意力,令大部分選民討厭中國,讓特朗普連任。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。