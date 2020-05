舊金山Cornerstone私校有家長指疫情下校方應減學費（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

因為居家抗疫學校停課,取消面對面學習,儘管有遙距教學,但有私立學校家長認為,學校應該減免學費。

位於舊金山的Cornerstone Academy基石學校,是一間從學前班到8年級的基督教學校,該校治學嚴謹,深受許多華裔家長信賴,不過最近有幼稚園家長投訴,從3月16日學校停課後,小孩每天網上上課只有一小時,但是家長到現在每個月

還是付全額學費,這筆錢還包括課後輔導,平均一個月610元。

有家長接受本台電話訪問時說:「現在學校只提供一個小時的網上教學,我們給8小時的學費,學校只提供一個小時,而且其他的資源都是家長自己給的,我們覺得不公平,我們希望學校可以將部分沒上課留在家時間的學費,平均分攤出來還給家長,或是扣在下學期的學費。」

該名家長表示,學校的學前班preschool是全額退費,校方也應該退還幼稚園班的課後輔導費用,他表示,跟校長討論過,校方希望家長能夠體諒學校在這段期間面臨的困難。

該名家長說:「學校要家長體諒學校,但是學校也要體諒家長,因為現在情況每個人都有難處。」

不過也有其他家長願意繼續付全額學費,為什麼呢?

家長Amy說:「我的兒子5年級,老師每天禮拜一到禮拜五,下午1點到4點都是有上課,上課還是挺密的,差不多這3小時都是滿的,有學東西的時候,他們學生是用ZOOM,還是Google Class,真的是面對面,有考試,功課量挺多的,每天都是有8到9樣不同的功課。」

在新冠病毒疫情下,私立中小學還有私立大學的財務受到嚴重的影響,畢竟私立學校的教職員薪水,就是靠學費跟捐款,不像公立中小學,這段時間不論老師有沒有真正落實遠距離教學,都還是照常領薪水,因此私立學校的老師在這段時間反而教學更努力。

不過家長Amy也可以理解這位幼稚園學生家長要求學校退回部分學費。

Amy說:「那個學費包括課後輔導,我們現在沒有收到,現在一點點錢退回來,表面上也感受好一點,我先生說算了,起碼可以上課,可以學到東西,我們有朋友學校甚麼都沒做,我先生說我們很幸福了,不要埋怨太多。」

有些私立學校的學費十分昂貴,根據記者詢問,大部分的天主教學校還繼續收取全額學費,家長Amy說,Cornerstone允許經濟有困難的家長月費可以分兩次付。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。