舊金山Cornerstone私校有家長指疫情下校方應減學費（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

因為居家抗疫學校停課，取消面對面學習，儘管有遙距教學，但有私立學校家長認為，學校應該減免學費。

位於舊金山的Cornerstone Academy基石學校，是一間從學前班到8年級的基督教學校，該校治學嚴謹，深受許多華裔家長信賴，不過最近有幼稚園家長投訴，從3月16日學校停課後，小孩每天網上上課只有一小時，但是家長到現在每個月

還是付全額學費，這筆錢還包括課後輔導，平均一個月610元。

有家長接受本台電話訪問時說：「現在學校只提供一個小時的網上教學，我們給8小時的學費，學校只提供一個小時，而且其他的資源都是家長自己給的，我們覺得不公平，我們希望學校可以將部分沒上課留在家時間的學費，平均分攤出來還給家長，或是扣在下學期的學費。」

該名家長表示，學校的學前班preschool是全額退費，校方也應該退還幼稚園班的課後輔導費用，他表示，跟校長討論過，校方希望家長能夠體諒學校在這段期間面臨的困難。

該名家長說：「學校要家長體諒學校，但是學校也要體諒家長，因為現在情況每個人都有難處。」

不過也有其他家長願意繼續付全額學費，為什麼呢？

家長Amy說：「我的兒子5年級，老師每天禮拜一到禮拜五，下午1點到4點都是有上課，上課還是挺密的，差不多這3小時都是滿的，有學東西的時候，他們學生是用ZOOM，還是Google Class，真的是面對面，有考試，功課量挺多的，每天都是有8到9樣不同的功課。」

在新冠病毒疫情下，私立中小學還有私立大學的財務受到嚴重的影響，畢竟私立學校的教職員薪水，就是靠學費跟捐款，不像公立中小學，這段時間不論老師有沒有真正落實遠距離教學，都還是照常領薪水，因此私立學校的老師在這段時間反而教學更努力。

不過家長Amy也可以理解這位幼稚園學生家長要求學校退回部分學費。

Amy說：「那個學費包括課後輔導，我們現在沒有收到，現在一點點錢退回來，表面上也感受好一點，我先生說算了，起碼可以上課，可以學到東西，我們有朋友學校甚麼都沒做，我先生說我們很幸福了，不要埋怨太多。」

有些私立學校的學費十分昂貴，根據記者詢問，大部分的天主教學校還繼續收取全額學費，家長Amy說，Cornerstone允許經濟有困難的家長月費可以分兩次付。

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