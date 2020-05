人口普查舉辦視頻設計比賽 頭獎可獲3萬元獎金（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

全國人口普查舉辦視頻設計比賽,鼓勵更多人透過社交媒體,宣傳參與人口普查的重要性,頭獎可獲得3萬元獎金。

人口普查發布的資料顯示,目前全國有約8,200萬戶參與了人口普查,佔全國人口56%左右,全國參與人口普查最踴躍的州分是明尼蘇達州,加州全國排第22名,回應率是57%。

在加州,中半島San Mateo縣的人口普查回應率全州第一,達到66%,而東灣Piedmont市則是加州表現最好的城市,有8成的居民已經完成填寫人口普查問卷。

受新型肺炎疫情影響,人口普查局延遲派人上門探訪仍未參與人口普查的住戶,可是當局大力推動社交媒體的宣傳活動,週五起推出短片設計比賽,鼓勵大家製作30秒至3分鐘長度的短片,強調全民參與人口普查的重要性,特別要鼓勵參與程度低的地區參與普查。

頭獎獎金是3萬元,二獎獎金是1萬元,而學生獎項的獎金是1萬元,比賽截止日期是5月7號,詳情可上網瀏覽:http://accelerate.census.gov/video-challenge

十年一次的人口普查,為各級政府提供重要的人口數據,對於政府如何分配資源,以及制定規劃政策非常重要,詳情可上網:http://2020census.gov查詢。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。