人口普查舉辦視頻設計比賽 頭獎可獲3萬元獎金（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

全國人口普查舉辦視頻設計比賽，鼓勵更多人透過社交媒體，宣傳參與人口普查的重要性，頭獎可獲得3萬元獎金。

人口普查發布的資料顯示，目前全國有約8,200萬戶參與了人口普查，佔全國人口56%左右，全國參與人口普查最踴躍的州分是明尼蘇達州，加州全國排第22名，回應率是57%。

在加州，中半島San Mateo縣的人口普查回應率全州第一，達到66%，而東灣Piedmont市則是加州表現最好的城市，有8成的居民已經完成填寫人口普查問卷。

受新型肺炎疫情影響，人口普查局延遲派人上門探訪仍未參與人口普查的住戶，可是當局大力推動社交媒體的宣傳活動，週五起推出短片設計比賽，鼓勵大家製作30秒至3分鐘長度的短片，強調全民參與人口普查的重要性，特別要鼓勵參與程度低的地區參與普查。

頭獎獎金是3萬元，二獎獎金是1萬元，而學生獎項的獎金是1萬元，比賽截止日期是5月7號，詳情可上網瀏覽：http://accelerate.census.gov/video-challenge

十年一次的人口普查，為各級政府提供重要的人口數據，對於政府如何分配資源，以及制定規劃政策非常重要，詳情可上網：http://2020census.gov查詢。

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