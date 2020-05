【KTSF】

加州州長紐森週一宣布,加州最早可於週五推出第二階段放寬措施,讓低風險的商業活動重新營運,但要引入適當的防疫措施以防病毒擴散。

紐森表示,實施第二階段放寬措施後,某些商舖可以重開,包括成衣店、體育用品店和花店,但餐廳仍只能做外賣,辦公室也未能開放。

紐森表示,加州能否實施第二階段放寬措施,視乎衛生當局測試新型冠狀病毒,以及追查病患接觸者的能力。

