約翰遜稱入院時曾命懸一線 醫生已準備宣告他不治

英國首相約翰遜透露,感染新型肺炎留院時,醫生曾準備好宣告他死亡,他感謝醫護人員;剛出生兒子的名字,部分取自兩名救治他的醫生。

重拾首相工作一星期的約翰遜接受英國《太陽報》訪問,憶述感染新型肺炎住院時命懸一線,病情一度嚴重至醫生考慮為他插喉,更準備好宣告他不治,當局亦擬定好應變計劃,安排他死後的權力移交。

約翰遜受訪時,心情激動,不時停頓深呼吸、雙眼通紅,說當時「難捱」,要長時間大量補充氧氣、維持生命,但多項維生指數持續有問題,意識到沒有特定方法治療新型肺炎,感到氣餒。

逃過鬼門關,約翰遜趕及剛過去的周三見證未婚妻西蒙茲誕下兒子。兒子名字其中一部分「尼古拉斯」是向兩名為自己治療、同樣叫「尼克」的醫生致敬,兩名醫生都稱感到榮幸。

首相府指約翰遜會延遲放侍產假,現時專心領導抗疫工作。

