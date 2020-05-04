約翰遜稱入院時曾命懸一線 醫生已準備宣告他不治

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英國首相約翰遜透露，感染新型肺炎留院時，醫生曾準備好宣告他死亡，他感謝醫護人員；剛出生兒子的名字，部分取自兩名救治他的醫生。

重拾首相工作一星期的約翰遜接受英國《太陽報》訪問，憶述感染新型肺炎住院時命懸一線，病情一度嚴重至醫生考慮為他插喉，更準備好宣告他不治，當局亦擬定好應變計劃，安排他死後的權力移交。

約翰遜受訪時，心情激動，不時停頓深呼吸、雙眼通紅，說當時「難捱」，要長時間大量補充氧氣、維持生命，但多項維生指數持續有問題，意識到沒有特定方法治療新型肺炎，感到氣餒。

逃過鬼門關，約翰遜趕及剛過去的周三見證未婚妻西蒙茲誕下兒子。兒子名字其中一部分「尼古拉斯」是向兩名為自己治療、同樣叫「尼克」的醫生致敬，兩名醫生都稱感到榮幸。

首相府指約翰遜會延遲放侍產假，現時專心領導抗疫工作。

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