影評：《森林惡鬼》作祟，鄰裡的孩子不見了

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一位青少年發現鄰居行為開始怪異,鄰里孩童失蹤也沒有人理會。

一個湖邊小鎮的青少年Ben,幫助父親在碼頭的工作。家中面對父母分離,正處發育期的他,也對學校中的女生有興趣。於此同時,鄰居在捕獵到一頭鹿,帶到家園之後,這對年輕夫婦的家就開始出現怪異景象。Ben 致問,為什麼鄰居的孩子會躲到自己家中,而鄰里中的一些孩童失蹤,也沒有人關注。鄰居門外的一個奇異標誌,加上鄰居不斷從地窖拿出一袋袋的垃圾,Ben 一天破鎖冒險進去,證實鎮中的孩童正是女鄰居的目標。但這鄰居也可能不再是他之前所認識的那一個人。要如何保護周圍的親人,也成了Ben 的最新任務。

電影帶有不少緊張鏡頭,正如電影中文名字中所說的”森林惡鬼”,造型不錯,但是並沒有足夠的被運用。而恐怖氣氛也和類似電影沒多大差別,人物塑造和惡鬼背景方面不夠深入。但這也是一般恐怖片的短處。同樣的,主人翁Ben 的家庭和個人背景,如處理父母親分離和對處理自己身心發育的問題,也只是稍微提到。在劇情鋪陳點到為止,導演將重點放在觀感上,所以也突破不了一般恐怖片的形式。但正也是這樣,喜愛恐怖片的觀眾,還是可以取得所追尋的刺激,這一點還是做到了。

《森林惡鬼 The Wretched》讓大家感受一般恐怖片的刺激。滿分五分中得三分半,可以欣賞。電影目前可以在幾乎所有的川流平台租看。例如:Amazon Video、Apple TV、Google Play、Xfinity

和DirecTV 等。

電影網頁:https://www.wretchedmovie.com/

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“The Wretched” is the reason why kids go missing

“Screening Room” reviews “The Wretched”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.wretchedmovie.com/