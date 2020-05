特朗普稱有信心病毒源自武漢實驗室 指曾看過證據

【有線新聞】

美國情報機構指新型冠狀病毒並非人工合成或改造,但未排除是武漢的實驗室意外洩漏,特朗普總統則指看過證據,相信病毒源自武漢實驗室。

特朗普表明很有信心,新型冠狀病毒來自武漢病毒研究所。特朗普沒進一步解釋是甚麼證據,但就坦承未看過情報機構的聲明。

他之後強調不是在暗示病毒是人工合成,而是中方意外甚至刻意令病毒流出。

特朗普表示:「我不能告訴你,我不獲准告訴你,我們將找出事實。你們不久也會知道,但很可怕的事情發生了。是他們犯了錯或是重複犯錯,還是有人刻意做甚麼?」

特朗普再次質疑,為何中國封鎖內部交通,卻容許人員外流,並批評世衛猶如中國的公關應該感到羞恥。

華府近日對中國的指責越來越激烈,國家情報總監辦公室罕有地發聲明,病毒來自中國,同意科學界的廣泛共識,病毒不是人工合成或基因改造。但會嚴格檢視新資訊及情報,了解疫情是否與人類接觸受感染動物有關。或是武漢的實驗室發生意外導致疫情。

《紐約時報》報道國務卿蓬佩奧為首多名對華強硬派官員,曾施壓要求情報機構找出證據,病毒來自武漢的實驗室。但國家情報總監辦公室否認是受到白宮壓力、展開調查。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。