特朗普指美國新型肺炎死亡率較其他國家低

美國的新型肺炎致死率接近6%,特朗普總統週四強調,這個數字比其他國家低。

特朗普週四在疫情發布會上說,原本估計會有多達10萬至24萬人不治,但現在情況看來相對沒那麼惡劣。

特朗普說:「我們的醫生護士,以進取行動及奉献,令死亡率遠低於其他重災國,如西班牙、意大利、英國、瑞典。」

他表示,美國正用盡可用的工具資源與能力,保護長者以至美國所有人,不論年齡與背景。

白宮抗疫組3月底估計在疫情下,即使保持社交距離,仍會有10萬到24萬人死亡,最惡劣的情況下,死亡人數會高達150萬至220萬,美國累計超過105萬宗確診,有超過6萬人染疫死亡,死亡率接近6%,而西意英法等國的死亡率就超過10%,死者以長者為多數。

另一方面,對於特朗普之前曾說過,不會遵照CDC的建議戴口罩,週四有記者就問他,稍後到訪亞利桑那州,他同副總統是否會戴口罩,他這樣回答。

特朗普說:「至於我去亞利桑那何處,到時我要看天氣,我戴口罩並無問題,我到時要發言,我應否戴口罩發言呢?你們告訴我這是否政治正確。」

講到口罩問題,他說有一段時間口罩非常短缺,但現在美國設立許多工廠,正在生產數以百萬計的口罩。

