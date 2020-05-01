特朗普指美國新型肺炎死亡率較其他國家低

【KTSF 蔡璐陽報導】

美國的新型肺炎致死率接近6%，特朗普總統週四強調，這個數字比其他國家低。

特朗普週四在疫情發布會上說，原本估計會有多達10萬至24萬人不治，但現在情況看來相對沒那麼惡劣。

特朗普說：「我們的醫生護士，以進取行動及奉献，令死亡率遠低於其他重災國，如西班牙、意大利、英國、瑞典。」

他表示，美國正用盡可用的工具資源與能力，保護長者以至美國所有人，不論年齡與背景。

白宮抗疫組3月底估計在疫情下，即使保持社交距離，仍會有10萬到24萬人死亡，最惡劣的情況下，死亡人數會高達150萬至220萬，美國累計超過105萬宗確診，有超過6萬人染疫死亡，死亡率接近6%，而西意英法等國的死亡率就超過10%，死者以長者為多數。

另一方面，對於特朗普之前曾說過，不會遵照CDC的建議戴口罩，週四有記者就問他，稍後到訪亞利桑那州，他同副總統是否會戴口罩，他這樣回答。

特朗普說：「至於我去亞利桑那何處，到時我要看天氣，我戴口罩並無問題，我到時要發言，我應否戴口罩發言呢？你們告訴我這是否政治正確。」

講到口罩問題，他說有一段時間口罩非常短缺，但現在美國設立許多工廠，正在生產數以百萬計的口罩。

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