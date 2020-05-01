特朗普不排除對中國徵萬億關稅 報復瞞報疫情

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特朗普總統揚言不排除對中國加徵一萬億美元關稅，懲罰中方瞞報疫情，報道稱華府正商議不同措施，除了徵稅，也可能剝奪中國主權豁免權，為入稟索償鋪路。

特朗普近日多次警告，一旦查明中國隱瞞疫情，須承擔後果。

《華盛頓郵報》報道，跨部門政府高層著手籌備，探討不同報復措施，討論度較高的，是剝奪中國主權豁免權，為聯邦、州政府及疫情受害人入稟向中國索償鋪路。

報道形容，特朗普對以上提案最為關注，不僅與幕僚磋商，更接觸過推動倡議的共和黨參議員，有法律學者認為撤銷主權豁免權難度太高，或要國會立法授權。

另一方案是取消承擔中國所持美債，不過，特朗普表示此舉或削弱美元，拋出「反建議」。

特朗普表示：「我有不同做法，同樣達到目的，兼獲取更多款項，就是加徵關稅。毋須取消對華履行債務，徵稅額大約一萬億美元或稍多一點，我們可以採用更直接的方法。」

知情官員強調，制裁中國的討論尚處初步階段，未有任何實際行動。

白宮內部據報意見亦不一致，有別於國安官員力主制裁，經濟顧問則較審慎，主要憂慮是美國不少抗疫物資依賴中國出口，認為現時並非懲處時機。

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