特朗普不排除對中國徵萬億關稅 報復瞞報疫情

特朗普總統揚言不排除對中國加徵一萬億美元關稅,懲罰中方瞞報疫情,報道稱華府正商議不同措施,除了徵稅,也可能剝奪中國主權豁免權,為入稟索償鋪路。

特朗普近日多次警告,一旦查明中國隱瞞疫情,須承擔後果。

《華盛頓郵報》報道,跨部門政府高層著手籌備,探討不同報復措施,討論度較高的,是剝奪中國主權豁免權,為聯邦、州政府及疫情受害人入稟向中國索償鋪路。

報道形容,特朗普對以上提案最為關注,不僅與幕僚磋商,更接觸過推動倡議的共和黨參議員,有法律學者認為撤銷主權豁免權難度太高,或要國會立法授權。

另一方案是取消承擔中國所持美債,不過,特朗普表示此舉或削弱美元,拋出「反建議」。

特朗普表示:「我有不同做法,同樣達到目的,兼獲取更多款項,就是加徵關稅。毋須取消對華履行債務,徵稅額大約一萬億美元或稍多一點,我們可以採用更直接的方法。」

知情官員強調,制裁中國的討論尚處初步階段,未有任何實際行動。

白宮內部據報意見亦不一致,有別於國安官員力主制裁,經濟顧問則較審慎,主要憂慮是美國不少抗疫物資依賴中國出口,認為現時並非懲處時機。

