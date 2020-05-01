舊金山華埠散房業主涉未妥善清潔公共空間遭票控（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠一座散房大廈的業主，因為未有妥善清潔公共空間，被樓宇檢查局票控，成為全市第一例，業主稱，是溝通出現了問題，樓宇管理員正盡力解決問題。

根據舊金山觀察家報報道，華埠Vallejo街790號這座散房大廈，星期一被樓宇檢查局票控，原因是業主未有妥善消毒大廈裡的公用空間。

這座散房大廈是屬Laurel Realty and Investment公司所擁有，由物業管理員打理，一共有27個單位，大約一半是空置。

樓宇檢查局的檢查員自3月20日起，已先後5次到訪大廈，重複發現當中的公共空間不夠清潔。

不過這個情況原來不是疫情爆發後才有，大廈裡有不少華裔租客，因為不懂用英語與管理員溝通，於是求助華協中心。

華協中心組織員雷冬燕（Rita Lui）說：「現在的業主2016年接手後，本身是一星期有一到兩次清潔，但他接手後是一個月，甚至兩個月才有一次清潔，所以衛生清況一般，還有很多維修問題，老鼠蟑螂問題，就算我們有跟業主反映過，業主口頭說好，會跟進，但始終完全沒有處理過。」

有租客表示，雖然現在大廈裡每日都有人做清潔，但每日清潔的地方都不同，非常擔憂公共空間的衛生情況。

Laurel Realty的老闆回應指，今次被罰是因為清潔工沒有填妥清潔日誌所致，純粹是溝通出現問題，為了配合市府的要求，他已經安排專人每日清潔三次，從沒有聽過租客有任何投訴，他的大廈管理員正盡力解決問題。

大廈業主亦指，他們所做的清潔工作遠比平常的多。

雷冬燕說：「隔了幾天後，租客與我們反映，原來清潔服務又沒有了，業主在檢查員檢查時才做個樣，這樣去提供服務，後來前前後後檢查了五、六次，到最後覺得這個業主實在太差，所以就決定票控。」

樓宇檢查局早前透露，每張罰單價值過千元不等，而大廈管理員將於5月18日出庭應訊。

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