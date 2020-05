舊金山華埠散房業主涉未妥善清潔公共空間遭票控（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠一座散房大廈的業主,因為未有妥善清潔公共空間,被樓宇檢查局票控,成為全市第一例,業主稱,是溝通出現了問題,樓宇管理員正盡力解決問題。

根據舊金山觀察家報報道,華埠Vallejo街790號這座散房大廈,星期一被樓宇檢查局票控,原因是業主未有妥善消毒大廈裡的公用空間。

這座散房大廈是屬Laurel Realty and Investment公司所擁有,由物業管理員打理,一共有27個單位,大約一半是空置。

樓宇檢查局的檢查員自3月20日起,已先後5次到訪大廈,重複發現當中的公共空間不夠清潔。

不過這個情況原來不是疫情爆發後才有,大廈裡有不少華裔租客,因為不懂用英語與管理員溝通,於是求助華協中心。

華協中心組織員雷冬燕(Rita Lui)說:「現在的業主2016年接手後,本身是一星期有一到兩次清潔,但他接手後是一個月,甚至兩個月才有一次清潔,所以衛生清況一般,還有很多維修問題,老鼠蟑螂問題,就算我們有跟業主反映過,業主口頭說好,會跟進,但始終完全沒有處理過。」

有租客表示,雖然現在大廈裡每日都有人做清潔,但每日清潔的地方都不同,非常擔憂公共空間的衛生情況。

Laurel Realty的老闆回應指,今次被罰是因為清潔工沒有填妥清潔日誌所致,純粹是溝通出現問題,為了配合市府的要求,他已經安排專人每日清潔三次,從沒有聽過租客有任何投訴,他的大廈管理員正盡力解決問題。

大廈業主亦指,他們所做的清潔工作遠比平常的多。

雷冬燕說:「隔了幾天後,租客與我們反映,原來清潔服務又沒有了,業主在檢查員檢查時才做個樣,這樣去提供服務,後來前前後後檢查了五、六次,到最後覺得這個業主實在太差,所以就決定票控。」

樓宇檢查局早前透露,每張罰單價值過千元不等,而大廈管理員將於5月18日出庭應訊。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。