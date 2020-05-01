舊金山交地稅截止日期再延後至5月15日（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山交地稅的截止日期再度延長至5月15日，但Solano縣的截止日期是週四晚午夜前，否則業主會面臨罰款。

由於新冠病毒疫情以及居家抗疫令，舊金山繳交地稅的截止日期之前從4月10日延長到5月4日，但現在居家抗疫令已延至5月底，因此舊金山市議會通過臨時決議案，將繳地稅的截止日期延至5月15日星期五。

市府財務及稅務辦公室也因此計劃5月13至15日臨時開門3天，13和14號的辦公室時間是上午9點至下午4點，15號是上午9點至下午5點，以方便需要親自前往市府交地稅的業主，當局仍鼓勵屋主儘量上網交地稅。

中半島San Mateo縣地稅的截止日期是下星期一5月4日，遲交會有罰款，Solano縣的截止日期是週四晚午夜前，否則將有罰款。

不過Solano縣、Alameda縣和Contra Costa縣都容許受疫情影響的屋主，申請豁免遲交地稅罰款，業主申請時必須提交相關證明，例如醫生紙或出院證明、失業或減薪證明、租金損失證明等等。

當局要求屋主必須先繳納地稅，否則不會處理豁免罰款的申請，以上3個縣的業主需要在6月30日前提出申請。

南灣Santa Clara縣則豁免遲交地稅的罰款，屋主不用提出申請。

有關各縣繳納地稅的具體詳情，屋主可上所屬縣物業稅網站查詢。

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