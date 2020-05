舊金山下週一有限度允許托兒所恢復營運

【KTSF 梁秋玉報導】

從下星期一開始,舊金山將有限度允許托兒所恢復營運,另外市府也要求在療養院的員工和院友,必須進行新冠病毒檢測。

舊金山最新的確診案例已經超過1,500宗,死亡案例在過去兩天激增5宗,躍升至28宗,成為繼南灣Santa Clara縣和東灣Alameda縣後,確診案例排第三位的縣。

不過隨著州長紐森宣佈從5月4號下星期一開始,將有限度放寬居家抗疫令,舊金山也將有限度允許託兒所、幼兒園等重新開業,但照顧的兒童人數,每個小組必須保持在12人或以下,而且兒童父母必須是必要工種的員工,例如消防員、醫護人員、緊急救護員等,而這些兒童在幼兒園時,必須每天安置在同一小組。

如果看護設施有不止一個小組,每個小組須使用不同房間,而且也不允許孩童更換小組。

需要注意的是,家長自己組織的兒童活動,例如青少年運動球隊的各種訓練及比賽活動,家庭或戶外的兒童聚會等,都仍然禁止。

另一方面,舊金山市府也下令從下星期開始,要求市內21間療養院的所有員工和院友,都要接受新冠病毒檢測,而且在完成第一輪檢測後,未來還計劃每兩週再做一次檢測,這個措施是源於早前Laguna Honda醫院發生員工和病人集體感染事件。

當局也計劃稍後能進一步擴大檢測人群,讓所有有症狀的患者也都能接受檢測,舊金山目前已檢測的人數接近20,500人。

