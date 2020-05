Santa Cruz縣宣布關閉海灘 水上活動仍可進行（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

雖然加州州長紐森並無關閉灣區的海灘,但是灣區Santa Cruz縣就自行宣佈關閉海灘。

Santa Cruz縣府宣佈,日早上11時至下午5時,將會禁止民眾踏足海灘,但是滑浪等的水上活動可以照常進行。

San Mateo縣今個週末關閉海灘附近的停車場,1號公路禁止泊車,違例者將被將票控,不過民眾仍可以步行去海灘,另外縣公園在週末維持關閉,直至下星期一重開。

舊金山的Bakers Beach海灘以及Ocean Beach都會繼續開放,不過關閉附近停車場。

大家可以上各縣府網站查詢海灘有無開放。

另外,南灣多個城市的市長聯署去信給Santa Clara縣縣府,要求當局盡快增加更多病毒檢測,和追蹤患者接觸紀錄,希望可以盡快安全地復市。

根據The Mercury News報導,Santa Clara縣內15個城市的市長,要求縣府衛生部門成立檢測專責小組,設定一個清晰目標,每日做到幾多測試,以及公開縣內所有的測試站資料等。

Santa Clara縣府行政主任Jeff Smith回應指,希望縣內每日做到3,000至4,000個測試,但是他不希望產生錯覺,認為只要達到一定的測試數目就可以復市,他認為放寬居家令有更多方面要考慮,他又預期應付疫情可能要花上幾個月,甚至兩、三年。

