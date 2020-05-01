Santa Cruz縣宣布關閉海灘 水上活動仍可進行（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

雖然加州州長紐森並無關閉灣區的海灘，但是灣區Santa Cruz縣就自行宣佈關閉海灘。

Santa Cruz縣府宣佈，日早上11時至下午5時，將會禁止民眾踏足海灘，但是滑浪等的水上活動可以照常進行。

San Mateo縣今個週末關閉海灘附近的停車場，1號公路禁止泊車，違例者將被將票控，不過民眾仍可以步行去海灘，另外縣公園在週末維持關閉，直至下星期一重開。

舊金山的Bakers Beach海灘以及Ocean Beach都會繼續開放，不過關閉附近停車場。

大家可以上各縣府網站查詢海灘有無開放。

另外，南灣多個城市的市長聯署去信給Santa Clara縣縣府，要求當局盡快增加更多病毒檢測，和追蹤患者接觸紀錄，希望可以盡快安全地復市。

根據The Mercury News報導，Santa Clara縣內15個城市的市長，要求縣府衛生部門成立檢測專責小組，設定一個清晰目標，每日做到幾多測試，以及公開縣內所有的測試站資料等。

Santa Clara縣府行政主任Jeff Smith回應指，希望縣內每日做到3,000至4,000個測試，但是他不希望產生錯覺，認為只要達到一定的測試數目就可以復市，他認為放寬居家令有更多方面要考慮，他又預期應付疫情可能要花上幾個月，甚至兩、三年。

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