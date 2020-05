Santa Cruz警方向違例到海灘聚集民眾發告票

【KTSF 郭柟報導】

Santa Cruz縣府週四宣佈日間關閉海灘之後,週五仍有人去海灘,被警方票控。

Santa Cruz縣警週五下午向違例踏足海灘的民眾發告票,警方形容情況惡劣,大批從其他縣市的人來海灘聚集,有機會感染並將病毒帶回家。

他們表示會加強執法,派車在海灘進行票控,警方表示會持績執法大約三星期,之後看情況放寬。

Santa Cruz週四下令每日早上11時至下午5時關閉海灘,不准民眾逗留在海灘上,包括坐下、站立、曬太陽等,目的是阻止人群聚集,不過仍然容許在沙灘上跑步、散步、踏單車,以及進行滑浪和游泳等水上活動。

有人覺得只要保持社交距離,坐在海灘無問題,她又指平時都不會坐在其他人6呎範圍內,亦都有當地居民覺得整天待在家會很悶。

東灣奧克蘭(屋崙)Kaiser醫院一眾醫護人員,趁五一勞工節發起示威,示威者戴上口罩,要求州府為醫護人員發放更多保護裝備和口罩。

另外,南灣VTA宣佈,由下星期一開始,所有乘客搭車時必須遮蓋口鼻,以及保持社交距離。

