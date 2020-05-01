加州首府大批人聚集示威 促紐森解除居家令

【KTSF 郭柟報導】

加州確診個案突破5萬宗，週五多92人死亡，死亡人數都突破2,000人，包括加州首府沙加緬度等加州多個城市，週五有大批人示威，要求州長紐森馬上重啟經濟，解除居家令。

沙加緬度州府大樓門外，週五有幾千名示威者手持標語和國旗上街聚集，發起人原本只呼籲示威者留在車內，但是幾乎大部份人都下車聚集，而且並無保持社交距離，防暴警察在現場維持秩序，帶走了幾個人。

加州公路巡警都表示，示威者並無申請集會。

另外，紐森週四下令臨時關閉南加州橙縣的海灘之後，橙縣的Huntington Beach週五有幾百名示威者上街，並踏足海灘，抗議州府關閉海灘。

另外有一些人無視紐森的居家令，開放了一些非必要服務商店和教會，Hunington Beach市議會週四晚以5比2表決通過控告州府，重開海灘。

對於連串示威活動，紐森只是叫他們出街示威時，為他人著想注意安全，保持社交距離，遮蓋臉部出街。

紐森表示，如果這個週末見疫情有好轉，無人群聚，有可能最快在下星期公佈具體放寬居家令指施。

紐森說：「我們距離為居家令作實質改動非常接近，之前我們在講，可能要等幾星期，而非幾個月，現在可能只需等幾日。」

紐森上星期為抗疫措施分為4個階段，他說目前加州仍在第一階段，即是必須保持居家令，但是踏入第二階段，就可以在保持社交距離下重開一些餐廳。

另一方面，紐森都公佈最新失業數字，至今有380萬人申領失業，州府至今發放了78億元援助金。

紐森又指，週五籌到520萬個口罩，另外預留了7.8萬晚的酒店房間，免費或折扣給前線醫護人員，在接近醫院的地方過夜，他又指現時每日平均做到25,000個測試。

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