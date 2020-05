加州首府大批人聚集示威 促紐森解除居家令

【KTSF 郭柟報導】

加州確診個案突破5萬宗,週五多92人死亡,死亡人數都突破2,000人,包括加州首府沙加緬度等加州多個城市,週五有大批人示威,要求州長紐森馬上重啟經濟,解除居家令。

沙加緬度州府大樓門外,週五有幾千名示威者手持標語和國旗上街聚集,發起人原本只呼籲示威者留在車內,但是幾乎大部份人都下車聚集,而且並無保持社交距離,防暴警察在現場維持秩序,帶走了幾個人。

加州公路巡警都表示,示威者並無申請集會。

另外,紐森週四下令臨時關閉南加州橙縣的海灘之後,橙縣的Huntington Beach週五有幾百名示威者上街,並踏足海灘,抗議州府關閉海灘。

另外有一些人無視紐森的居家令,開放了一些非必要服務商店和教會,Hunington Beach市議會週四晚以5比2表決通過控告州府,重開海灘。

對於連串示威活動,紐森只是叫他們出街示威時,為他人著想注意安全,保持社交距離,遮蓋臉部出街。

紐森表示,如果這個週末見疫情有好轉,無人群聚,有可能最快在下星期公佈具體放寬居家令指施。

紐森說:「我們距離為居家令作實質改動非常接近,之前我們在講,可能要等幾星期,而非幾個月,現在可能只需等幾日。」

紐森上星期為抗疫措施分為4個階段,他說目前加州仍在第一階段,即是必須保持居家令,但是踏入第二階段,就可以在保持社交距離下重開一些餐廳。

另一方面,紐森都公佈最新失業數字,至今有380萬人申領失業,州府至今發放了78億元援助金。

紐森又指,週五籌到520萬個口罩,另外預留了7.8萬晚的酒店房間,免費或折扣給前線醫護人員,在接近醫院的地方過夜,他又指現時每日平均做到25,000個測試。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。