退休養老規劃專題：長者疫情下嘗試新科技維持社交（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

疫情疏遠了人際關係，銀髮族是重災區，不但安養院禁止訪客，現在居家抗疫，許多長者參加的活動也取消了，頓時讓長者們失去生活重心，不過也有長者們利用這個機會，嘗試新科技維持社交生活。

這是2月初中華長青康樂會在南灣Milpitas舉行2020賀新春及慶生活動，那時候南灣剛出現兩宗新冠病毒病例，因此當天出席的人數不多，不過這群退休人士，還是把活動辦得熱熱鬧鬧。

Milpitas中華長青康樂會創會會長呂光華說：「我覺得我們退休以後到美國來，能夠給華人組織這樣一個社團，讓退休老人有一個很快樂的休閒活動，不像孩子們上班了，孤單的老人寂寞。」

很多人想到退休就開始徬徨，不知道退休後要做什麼，不過中華長青康樂會的會員們退休後很忙碌。

副會長宋家利說：「我65歲退休以前很惶恐，可是退休那個一霎那，我就決定要做很多事，因為我想要做老人家的義工。」

有不少華裔來美退休後，由於兒子媳婦上班，在家幫忙帶孫子，除了帶孫子，長輩們也不要忘了其實退休是給自己更多的時間，包括旅行、參與社交活動，學習新事物等，而且內在的豐沛滿足，也可以間接影響到長輩的心理健康以及身體健康。

中華長青康樂會會長前會長魏杏香說：「我們沒有老師，我們完全是志工，本來覺得自己唱歌還可以，就開始來教唱歌，本來不會指揮，學一學就來指揮，每個人反而發揮自己才能。」

宋桂梅說：「年紀大了退休，不要宅在家裡，大家出來活動活動，唱唱歌跳跳舞，英文班，把自己打扮漂亮一點出來，不然很多衣服都捨不得穿，沒有出去就沒得穿。」

在居家抗疫令執行後，老人中心活動最後一次舞蹈課，到今天已經進入48天了，有長者表示，每天都在數，希望疫情趕快過去，盼望儘早恢復過正常的生活。

學員雖不出門但是都上網開會，討論及上網練歌練舞保持聯繫，上週有會員往生，大家在網上視頻參加告別式，也算是在疫情中學習到新知識。

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