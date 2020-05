退休養老規劃專題：長者疫情下嘗試新科技維持社交（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

疫情疏遠了人際關係,銀髮族是重災區,不但安養院禁止訪客,現在居家抗疫,許多長者參加的活動也取消了,頓時讓長者們失去生活重心,不過也有長者們利用這個機會,嘗試新科技維持社交生活。

這是2月初中華長青康樂會在南灣Milpitas舉行2020賀新春及慶生活動,那時候南灣剛出現兩宗新冠病毒病例,因此當天出席的人數不多,不過這群退休人士,還是把活動辦得熱熱鬧鬧。

Milpitas中華長青康樂會創會會長呂光華說:「我覺得我們退休以後到美國來,能夠給華人組織這樣一個社團,讓退休老人有一個很快樂的休閒活動,不像孩子們上班了,孤單的老人寂寞。」

很多人想到退休就開始徬徨,不知道退休後要做什麼,不過中華長青康樂會的會員們退休後很忙碌。

副會長宋家利說:「我65歲退休以前很惶恐,可是退休那個一霎那,我就決定要做很多事,因為我想要做老人家的義工。」

有不少華裔來美退休後,由於兒子媳婦上班,在家幫忙帶孫子,除了帶孫子,長輩們也不要忘了其實退休是給自己更多的時間,包括旅行、參與社交活動,學習新事物等,而且內在的豐沛滿足,也可以間接影響到長輩的心理健康以及身體健康。

中華長青康樂會會長前會長魏杏香說:「我們沒有老師,我們完全是志工,本來覺得自己唱歌還可以,就開始來教唱歌,本來不會指揮,學一學就來指揮,每個人反而發揮自己才能。」

宋桂梅說:「年紀大了退休,不要宅在家裡,大家出來活動活動,唱唱歌跳跳舞,英文班,把自己打扮漂亮一點出來,不然很多衣服都捨不得穿,沒有出去就沒得穿。」

在居家抗疫令執行後,老人中心活動最後一次舞蹈課,到今天已經進入48天了,有長者表示,每天都在數,希望疫情趕快過去,盼望儘早恢復過正常的生活。

學員雖不出門但是都上網開會,討論及上網練歌練舞保持聯繫,上週有會員往生,大家在網上視頻參加告別式,也算是在疫情中學習到新知識。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。