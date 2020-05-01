法官裁定PG&E需聘請樹木檢查員預防山火（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山一名聯邦法官週四指示，太平洋媒電公司（PG&E）必須聘請樹木檢查員，並保存每一個輸電塔和輸電系統配備的歷年執勤紀錄，以防止未來發生山火災難。

聯邦法官William Alsup是針對2010年San Bruno天然氣管爆炸，PG&E的緩刑協議作出指示。

提及2017年的北灣山火和2018年的Butte縣山火這兩起致命災難，法官表示，都是起源自樹木倒在輸電電纜和輸電硬件損壞導致。

法官批評PG&E多年來為了增加股息、花紅、政治捐款等而疏忽輸電系統的維修，導致系統在風大的情況下不安全的運作。

法官表示，PG&E已經加快去除危險的樹木和樹枝，但這只佔所有等待清除項目中的一小部分，而公司雇用來修樹的承包商，會漏掉一些具危險的地方，所以要PG&E雇用本身的監察員來管理修樹工作。

調查發現，2018年的Butte縣山火，是由一個使用超過100年的輸電塔損壞導致，因此要PG&E保存所有輸電塔和電纜的使用紀錄，要是之前沒有紀錄的話，必須估計其裝置何時投入使用。

法官也指示PG&E必須設計出一個檢查系統，精準紀錄檢查員的檢查工作，包括儲存視頻。

PG&E已經就由Butte縣山火導致的84項誤殺罪和一項非法起火罪同意認罪，公司目前也處於破產保護中。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。