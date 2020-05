紐約市地鐵凌晨停駛消毒 殯儀館用貨車存屍發惡臭

【KTSF 江良慧報導】

美國確診數字超過105萬,有超過23萬人染疫死亡,疫情最嚴重的紐約州,已突破18,000人,州長週四宣布,紐約市的地鐵將會在凌晨1時至5時停駛,以便可以徹底消毒,今次是紐約市的地鐵有史以來,首次不是24小時行走。

目前每72小時消毒一次的紐約地鐵車廂,將會從5月4日開始每天消毒一次,紐約州長Andrew Cuomo表示,地鐵停駛期間,當局會安排免費巴士、小巴和其他交通工具,接送必要工作的僱員上下班。

Cuomo表示,增加清潔工作是一項艱難的挑戰但卻很重要。

Cuomo說:「因為這是人口密集地方,有無數人經過這些地鐵站、旋轉閘、巴士、列車和ADA車輛。」

紐約市長白思豪週四也有出席記者會,共同公佈這消息,這也是兩人自從3月初以來首次的聯合記者會。

自從疫情大流行以來,紐約地鐵的狀況一直急速惡化,分別負責運作和監察的大都會運輸局僱員和警察,都有人染病甚至死亡,乘客量大減92%,目前主要的乘客都是一些前線抗疫的急救和醫護人員,以及必要行業的員工。

另外,紐約市是全國最多人染疫死亡的地區,至今有超過18,000人死亡,當地的停屍間、殯儀館和火化設施都不敷應用。

Brooklyn區一間殯儀館,懷疑因為不夠地方處理屍體,而把幾十具遺體暫存在租來的貨車上,結果這些屍體發出惡臭,有市民報警而揭發事件。

市長譴責殯儀館的做法是埋沒良心,而州政府也已經介入調查,說有關的殯儀館可能面臨罰款甚至被停牌。

