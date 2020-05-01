納稅人組織興訟阻止加州州長撥款資助無證移民

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森有計劃撥款7,500萬幫助無證移民，南加州有納稅人組織因此打算對紐森提告。

代表兩位納稅人的Judicial Watch公司週三在洛杉磯高等法院遞交文件，目的要制止州長撥款資助無證移民。

該機構指，州長這項撥款，是非法使用納稅人的錢，該機構也要法庭裁定，今後也不能用納稅人的錢來幫助無證移民。

原告也提控社會服務部主任Kim Johnson，因為她是被指定來管理這筆撥款的人，州長目前還沒有對這事件回應。

紐森是在4月15日宣布將為15萬無證移民提供一次性補助，每人500元，一個家庭最多可以得到1,000元，在計畫下，無證移民可以在5月透過社區機構取得補助金。

上個星期也有一個名為「美國自由中心」（Center for American Liberty）的組織要求法庭暫停州長的撥款計畫。

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