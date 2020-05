【KTSF】

加州州長紐森表示,加州數日內將可以進一步放寬現行的居家抗疫令,而非早前所講的數週。

紐森週五在疫情發布會上說:「我們已很接近對居家抗疫令作出修訂。」

紐森說,會於下週初公布相關細節,受影響的行業將會是零售業、酒店業,以及餐飲業。

紐森表示,下週一將會公布加州在測試上取得的進展,他亦提到加州在取得醫療防護用品上也有進展,州政府目前正快速處理為自僱人士提供的失業救濟申請。

全加州有逾5萬人確診新型肺炎,週四再有91人死亡,總死亡人數超過2,000人,加州迄今已向390萬人發放75億失業救濟。

