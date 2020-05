失業人數續增 國會辯論應否推新一輪紓困方案

【KTSF 張麗月報導】

聯邦勞工部數據顯示,上星期再有多380萬人首次申領失業金,令到疫情期間的過去6個星期,申請失業金總人數已經突破3,000萬人,正當失業人數不斷膨脹之際,國會有沒有進一步紓困措施救助這批失業人口呢?

白宮經濟顧問指出,在過去6個月的疫情期間,有超過3,000萬人失業,是自經濟大蕭條以來最驚人的數字。

當民眾面對失業的財困之際,國會議員正辯論是否提供新一輪的紓困方案,民主黨人希望向州和地方政府提供更多救助,但參議院共和黨領袖麥康尼表示,這些撥款應該與國會通過企業責任改革案掛勾,以便保障僱主在疫情過後不受法律訴訟纒繞。

民主黨眾議院議長普洛西說:「在檢視對州、市和縣提供援助時,就要看有那些支出是為疫情,有那些收益因疫情而損失。」

參議院多數黨領袖麥康尼說:「她忽略的是疫症第二波爆發時,將出現對醫生、護士、醫院和重開做生意的人所面對的訴訟。」

兩黨議員都同意額外的紓困撥款,對社會穩定至關重要,但問題是,這些紓困救助將會何時實行,參議員下星期才返回華府,眾議員也可能要等到法案準備表決時才復會。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。