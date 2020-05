【KTSF】

洛杉磯縣從週三晚開始向全縣居民提供免費新冠病毒測試,洛杉磯市長更鼓勵沒有病徵的民眾也接受檢測。

洛杉磯市長Eric Garcetti說:「洛杉磯是美國首個大城市,為全民提供大規模檢測,無論他們是否有病徵。」

目前在洛杉磯全縣有34個測試站,每天可檢測多達18,000人,一般這些駕車檢測站,在24到48小時內就會出檢驗結果,這些站點到目前為止已經檢測了14萬人。

