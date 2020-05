【KTSF】

久未露面的北韓領袖金正恩,相隔20天後再出席公開活動。

北韓朝中社報導,金正恩出席了首都平壤附近一座肥料廠的落成儀式,今次是金正恩自4月11日在平壤勞動黨中委會總部大樓主持召開政治局會議以來,首次出席公開活動。

金正恩4月15日因為缺席祖父已故領袖金日成的生忌紀念日,引起外界關注他的健康情況。

早前有報導指金正恩接受心血管手術後情況危殆,中國曾派醫療專家到北韓。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。