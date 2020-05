加州眾議員朱感生連同社區組織捐醫療防護用品（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

代表南灣的加州眾議員朱感生(Kansen Chu)週四連同社區組織和個人,一起向聖荷西區域醫療中心,以及做家庭看護服務的機構捐贈大批醫療防護用品(PPE)。

這批醫療物資分別來自社區團體、個人、學生,以及華人餐廳老闆的捐贈。

防護品捐贈者侯秀琴(Helen Hou)說:「我的家庭捐贈了5,000個一次姓口罩,我和我先生覺得這次肺炎非常嚴重,我們作為一般的平民百姓做不了甚麼,所以就從朋友那裡進口了5,000個口罩。」

這次捐贈的防護用品包括3萬個醫用口罩、1,500個N95口罩、500雙手套、200套防護衣、465個防護面罩、40個護目鏡等,分別捐給主要服務聖荷西東區市中心,以及部分Milpitas居民的區域醫療中心,還有提供家居護理服務的工會SEIU Loca 2015。

朱感生說:「區域醫療中心服務聖荷西的東邊,他們在這次新冠病毒疫情之下,也是我們Santa Clara縣接受最多病人的一個醫院。」

區域醫療中心執行長Tomi Ryba說:「當務之急是保證我們員工和患者安全,此所以要確保醫院安全,要確保有這些防護用品,在每個班次,每個人,每個服務患者的人。」

聖荷西區域醫療中心服務的患者大多是亞裔和拉美裔。

侯秀琴說:「希望這些口罩對這些醫護人員有幫助,也希望得病的人可以早一點康復。」

