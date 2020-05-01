FDA緊急批准瑞德西韋治療新型肺炎病人

【KTSF 黃侯彬報導】

聯邦食品與藥物管理局（FDA）週五批准美國Gilead公司研發的新藥瑞德西韋（Remdesivir）用來治療需要入院的新型肺炎病人，不過FDA也提醒，目前FDA尚未完全完成對這隻藥的評估，週五的批准是屬於緊急性質，FDA強調，目前還未有其他的科學證據，讓人合理地相信這一隻藥符合某些安全條件。

由美國衛生研究院主持的一項在22國進行有過千人參與的瑞德西韋臨床試驗，初步結果顯示，新型肺炎病人用藥後，平均11日康復，而使用安慰劑的對照組病人，就平均需要15天才康復，兩者之間有三成的康復率差距。

白宮抗疫組專家Authony Fauci醫生日前指出，瑞德西韋不但令病人加快康復，也減少病人的死亡率，他認為雖然三成改善率不是很厲害，但也是很重要，證明這個藥物能打擊新冠狀病毒，是極為重要的第一步。

Fauci醫生說：「這是第一步，我們期待會有更好的藥物跟著來，單獨或複合使用此類藥，與針對病毒其他目標的藥，這是好消息，但我曾認真的說，這並非（抗病）全部的答案，而是極為重要的第一步。」

前CDC主任Tom Frieden認為，瑞德西韋的初步臨床試驗結果帶來好消息，因為能令新冠狀病毒重症病人早4天康復，並將致死率降低3成，但這個藥不能「改變遊戲規則」，換言之，不能靠它扭轉疫情的衝擊。

Frieden說：「它改變不了這個事實：我們有可怕的大流行，許多人會因而慘死，又在未來多個月影響經濟，真正的改變者是有效的疫苗。」

在試驗結果發表後，許多醫生與病人都感到興奮，紛紛打聽幾時能使用瑞德西韋，有醫生表示，至少有藥可用，即使不能百分百治愈，但改善症狀，縮短病害期，就有救命的潛力。

參與實驗的患者就說，不知道自己屬於哪一組，但知道用藥可以平均提早4天康復，足以令人振奮。

患者Bill Clark說：「無比的是那情緒，提早4天啊，真想知道我是否苦難結束。」

瑞德西韋原本為對付伊波拉病毒而設，但效果不顯著，改用在新冠狀病毒患者身上有些成效，它會干擾病毒的基因複印能力，較早時在動物身上試驗顯示，在對抗由冠狀病毒引起的沙士及中東呼吸綜合症，早期用藥能預防感染和緩和症狀。

開發瑞德西韋的Gilead公司透露，將會捐出現有的瑞德西韋，並會加速生產。

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