FDA緊急批准瑞德西韋治療新型肺炎病人

聯邦食品與藥物管理局(FDA)週五批准美國Gilead公司研發的新藥瑞德西韋(Remdesivir)用來治療需要入院的新型肺炎病人,不過FDA也提醒,目前FDA尚未完全完成對這隻藥的評估,週五的批准是屬於緊急性質,FDA強調,目前還未有其他的科學證據,讓人合理地相信這一隻藥符合某些安全條件。

由美國衛生研究院主持的一項在22國進行有過千人參與的瑞德西韋臨床試驗,初步結果顯示,新型肺炎病人用藥後,平均11日康復,而使用安慰劑的對照組病人,就平均需要15天才康復,兩者之間有三成的康復率差距。

白宮抗疫組專家Authony Fauci醫生日前指出,瑞德西韋不但令病人加快康復,也減少病人的死亡率,他認為雖然三成改善率不是很厲害,但也是很重要,證明這個藥物能打擊新冠狀病毒,是極為重要的第一步。

Fauci醫生說:「這是第一步,我們期待會有更好的藥物跟著來,單獨或複合使用此類藥,與針對病毒其他目標的藥,這是好消息,但我曾認真的說,這並非(抗病)全部的答案,而是極為重要的第一步。」

前CDC主任Tom Frieden認為,瑞德西韋的初步臨床試驗結果帶來好消息,因為能令新冠狀病毒重症病人早4天康復,並將致死率降低3成,但這個藥不能「改變遊戲規則」,換言之,不能靠它扭轉疫情的衝擊。

Frieden說:「它改變不了這個事實:我們有可怕的大流行,許多人會因而慘死,又在未來多個月影響經濟,真正的改變者是有效的疫苗。」

在試驗結果發表後,許多醫生與病人都感到興奮,紛紛打聽幾時能使用瑞德西韋,有醫生表示,至少有藥可用,即使不能百分百治愈,但改善症狀,縮短病害期,就有救命的潛力。

參與實驗的患者就說,不知道自己屬於哪一組,但知道用藥可以平均提早4天康復,足以令人振奮。

患者Bill Clark說:「無比的是那情緒,提早4天啊,真想知道我是否苦難結束。」

瑞德西韋原本為對付伊波拉病毒而設,但效果不顯著,改用在新冠狀病毒患者身上有些成效,它會干擾病毒的基因複印能力,較早時在動物身上試驗顯示,在對抗由冠狀病毒引起的沙士及中東呼吸綜合症,早期用藥能預防感染和緩和症狀。

開發瑞德西韋的Gilead公司透露,將會捐出現有的瑞德西韋,並會加速生產。

