學生興訟促加大州大退還校園費用 州大作回應（視頻）

早前和大家報導過,加州大學(UC)和加州州立大學(CSU)學生本週一入禀聯邦法院,起訴兩個大學系統,要求校方退還部分校園費用,州立大學對訴訟做出回應。

加州州立大學發言人對訴訟作出評論指,即使因為疫情校方將課堂轉移到網上,但是各校區的校園仍然開放給學生,並提供服務,校方會強烈為訴訟做出辯護。

發言人並指,訴訟中錯誤陳述事實,校方自加州實施居家抗疫令,將學校所有的學習轉移到網上授課,但校園都仍然有運作,只不過很多個人服務也轉為遙距服務,例如學業諮詢、教職員問答時間和殘障學生服務,甚至還有遙距健保服務,並且校方也有提供退還費用的政策。

發言人指,3月份校方就推出政策,退還學校沒用到的學費和雜費,政策和手續開放給所有學生,目前有退費請求在遙距辦理中。

加州大學則表示,因為剛剛得悉訴訟,所以目前拒絕評論事件。

兩個大學系統的學生在週一於東灣奧克蘭(屋崙)和洛杉磯的聯邦法庭提起訴訟,指春季學期學生已繳交部分校園費用,但不能使用相關的校園服務,要求校方退還費用,但遭到校方拒絕。

