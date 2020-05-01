學生興訟促加大州大退還校園費用 州大作回應（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

早前和大家報導過，加州大學（UC）和加州州立大學（CSU）學生本週一入禀聯邦法院，起訴兩個大學系統，要求校方退還部分校園費用，州立大學對訴訟做出回應。

加州州立大學發言人對訴訟作出評論指，即使因為疫情校方將課堂轉移到網上，但是各校區的校園仍然開放給學生，並提供服務，校方會強烈為訴訟做出辯護。

發言人並指，訴訟中錯誤陳述事實，校方自加州實施居家抗疫令，將學校所有的學習轉移到網上授課，但校園都仍然有運作，只不過很多個人服務也轉為遙距服務，例如學業諮詢、教職員問答時間和殘障學生服務，甚至還有遙距健保服務，並且校方也有提供退還費用的政策。

發言人指，3月份校方就推出政策，退還學校沒用到的學費和雜費，政策和手續開放給所有學生，目前有退費請求在遙距辦理中。

加州大學則表示，因為剛剛得悉訴訟，所以目前拒絕評論事件。

兩個大學系統的學生在週一於東灣奧克蘭（屋崙）和洛杉磯的聯邦法庭提起訴訟，指春季學期學生已繳交部分校園費用，但不能使用相關的校園服務，要求校方退還費用，但遭到校方拒絕。

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