美國波音飛機公司計畫裁員1.6萬人。

波音飛機計畫裁減一成人手,即裁員1.6萬人,兼且大幅縮減787客機和777客機的生產數量,主要因為在疫情期間,航空旅遊需求幾乎停頓,導致航空公司取消或押後購買新飛機的訂單。

波音在第一季的核心業務虧損達17億元。

