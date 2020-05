【有線新聞】

民主黨總統參選人拜登否認性侵前女助理。

拜登接受美國MSNBC專訪,指事件從來沒有發生,自己無須要隱瞞,之前也沒有收過投訴。

拜登被指1993年當參議員時性侵29歲的女助理Tara Reade,拜登競選團隊早前已否認事件。

