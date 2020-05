疫情重創航空業 波音空中巴士錄得巨額虧損

【KTSF】

疫情導致航空業受到重創,全球兩大飛機製造商,美國波音公司以及法國的空中巴士都相繼發布財報,帶您了解實際受創的數據。

波音公司首席執行官卡爾霍恩在發給員工的電子郵件中表示,波音公司已經開始採取措施,將員工人數裁減約10%,被裁人員主要集中在商用飛機部門。

卡爾霍恩還稱,波音將需要再對商業客戶狀況影響最大的領域,進行甚至更大幅度的削減,在商用飛機服務業務,以及職能部門中削減15%以上。

波音29日還公布了2020年第一季度財報,財報顯示今年第一季度波音營收169億美元,同比下降26%,淨虧損為6.41億美元,去年同期則獲得淨收益21.49億美元,共交付5架737系列飛機,上年同期為89架,較上年同期下降94.38%。

空中巴士公司的業務同樣受到疫情衝擊,空中巴士29日發布第一季度財報,顯示今年首季空中巴士的營業利潤為2.81億歐元,同比降幅達49%,淨虧損額為4.81億歐元,而去年同期為4,000萬歐元。

空中巴士首席執行官福里29日稱,航空業面臨著前所未有的危機,而且這仍處於早期階段。

福里說,即使疫情後放鬆旅行限制,也需要花很長時間來說服人們回到飛機上,至於多久則難以預測。

福里表示,空中巴士在疫情結束後,將對業務進行調整,福里24日向13.5萬名員工致信稱,空中巴士在過去幾周內就失去了大約3分之1的業務,在政府協助下,空中巴士已對在法國的3,000名員工實施休假計畫。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。