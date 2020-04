美國情報機關確定新冠病毒非人工合成或基因改造而來

【KTSF】

美國情報機關週四發聲明指,經調查後確信新型冠狀病毒「並非人工合成或基因改造」而來,但強調情報當局仍在調查,這場疫症可能是源於武漢一實驗室發生意外的說法。

這份聲明是由國家情報局局長發出,聲明指出,情報界同意科學界得出的廣泛共識,就是COVID-19並非人工合成,或基因改造而來,情報機關將會繼續密切檢視新浮現的資訊和情報,去確定這場疫症是源於人類與染疫動物接觸而出現,還是與武漢一實驗室發生意外有關。

新型肺炎疫情已在全球造成逾22萬人死亡,特朗普政府近日加強對中國的批評,斥責中國沒有及時警告全球提防這場疫症,也沒有盡力阻止COVID-19的散播,美方更揚言,中國政府要為處理這場疫症不當而「付上代價」。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。